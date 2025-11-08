Privremene izmjene u plovidbenom redu na nekim linijama

U subotu, 8. studenoga, dolazi do manjih promjena u redu plovidbe na nekoliko trajektnih i katamaranskih linija.

Trajekt koji povezuje Prapratno i Sobru (linija 832) isplovit će iz luke Sobra prema Prapratnu u 16:30 sati, umjesto u uobičajenih 15:00. Povratno putovanje iz Prapratna prema Mljetu također će krenuti nešto kasnije, u 17:30 sati, umjesto u 17:00.

Zbog radova na rekonstrukciji rive, brod koji prometuje na liniji Šibenik – Zlarin – Prvić Luka – Prvić Šepurine – Vodice privremeno neće pristajati u Prvić Luku.

Također, zbog redovnog servisa katamarana HSC Aenona, plovidbu na državnoj liniji br. 9807 (Ubli – Korčula – Polače – Sobra – Šipanska Luka – Dubrovnik) privremeno će preuzeti katamaran HSC Puntamika.