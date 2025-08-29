Privremena regulacija prometa zbog radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi u Okrugu

U sklopu projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir" od ponedjeljka, 1. rujna 2025. započinju radovi na izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području Okrug Gornji. Radovi su dio Ugovora B1-4 i usmjereni su na unaprjeđenje sustava odvodnje i vodoopskrbe općine Okrug.

Zbog izvođenja radova, određeni dijelovi ulica bit će zatvoreni za sav promet, dok će stanarima biti omogućen pješački pristup objektima. Radovi uključuju:

Kanalizacijski cjevovod O-1.6.2: u ogranku ulice Ante Starčevića, između spoja s ulicom 4. ožujka i spoja s Radićevom ulicom, od 1. do 29. rujna 2025.

u ogranku ulice Ante Starčevića, između spoja s ulicom 4. ožujka i spoja s Radićevom ulicom, od 1. do 29. rujna 2025. Kanalizacijski cjevovod O-1.8: u dijelu ulice Put Mavarčice, u produžetku Agnićeve, od 1. rujna do 31. listopada 2025.

u dijelu ulice Put Mavarčice, u produžetku Agnićeve, od 1. rujna do 31. listopada 2025. Kanalizacijski cjevovod O-11.3.9 i O-11.3.6: u ogranku ulice Put Durina, od 1. rujna do 31. listopada 2025.

Izgradnja podsustava Kaštela, Trogir, Seget, Okrug i Slatine omogućit će proširenje vodoopskrbne mreže za dodatnih 7.700 stanovnika, odnosno 2.548 priključaka, čime će stopa priključenosti doseći 99%. Istodobno će 32.477 stanovnika, odnosno 8.613 priključaka, biti spojeno na sustav odvodnje, čime će priključenost porasti sa sadašnjih 45% na 97%.

Projekt ukupne vrijednosti 244,8 milijuna eura (bez PDV-a) sufinanciran je s 70% bespovratnih sredstava Europske unije iz Kohezijskog fonda. Nositelj projekta je Vodovod i kanalizacija Split, a realizira ga u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatskim vodama, gradovima Kaštela, Trogir i Split te općinama Okrug i Seget.