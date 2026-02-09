Privremena regulacija prometa u Žrnovnici: Zatvara se Jerkovićeva ulica zbog radova

U Jerkovićevoj ulici u Žrnovnici od ponedjeljka započinju opsežni radovi u sklopu Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin, zbog čega će promet biti privremeno reguliran.

Radovi će se izvoditi na dionici dugoj oko 550 metara, a ulica će tijekom zahvata biti zatvarana u dvije faze za sav promet, osim za vozila gradilišta i stanare. Stanarima će za cijelo vrijeme trajanja radova biti omogućen pješački pristup objektima.

Planirano trajanje radova u obje faze je oko pet mjeseci.

Zahvat je dio ugovora „Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica“, a cilj mu je unaprijediti sustav odvodnje i vodoopskrbe na području Žrnovnice.

Ukupna vrijednost projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin iznosi više od 321 milijun eura. Od prihvatljivih troškova, oko 68 posto financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok se ostatak pokriva nacionalnim sredstvima.

Provedbom projekta planira se ispunjavanje europskih standarda u vodno-komunalnim djelatnostima, uključujući zahtjeve direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i kvaliteti vode za ljudsku potrošnju.