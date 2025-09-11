Privremena regulacija prometa na Kamenu zbog radova, trajat će do prosinca. Evo detalja

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“, u ponedjeljak, 15. rujna 2025., nastavljaju se radovi u ulici Put Podglavica na Kamenu, na dionici od kućnog broja 25 do 39. Riječ je o radovima obuhvaćenima Ugovorom P3, pod nazivom „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

Zbog položaja i obima radova te neadekvatne širine ceste, predviđena je privremena regulacija prometa zatvaranjem dijela ulice u fazama. Tijekom izvođenja pojedinih faza osigurat će se prolaz za pješake i pristup kućama. Planirano trajanje radova na navedenoj dionici je do 30. studenoga 2025.

– Molimo građane za razumijevanje tijekom izvođenja radova – poručuju iz Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.Investicija veća od 321 milijun eura

Projekt ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura jedan je od najvećih infrastrukturnih zahvata u regiji. Od toga će se 68,01 % prihvatljivih troškova financirati iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok će preostalih 31,29 % biti pokriveno nacionalnim sredstvima, uključujući i sredstva Vodovoda i kanalizacije Split.

Provedbom projekta ispunjavaju se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima. Time će se zadovoljiti zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) u aglomeraciji Split – Solin te Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ), kroz povećanje pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.