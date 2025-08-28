Priveli ravnatelja škole koji je svirao s Grašom u bendu: Lažirao je stotine radnih sati

Ravnateljmeđimurske osnovne škole, koji je uhićen zbog lažiranja 500 radnih sati, u utorak je ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu i pušten da se brani sa slobode. Dao je neopozivu ostavku na mjesto ravnatelja, doznaju 24sata

Podsjetimo, međimurska policija izvijestila je kako je 47-godišnji ravnatelj od veljače 2022. do lipnja 2025. godine u evidencijama radnog vremena prikazivao kako je uredno dolazio na posao, iako je u stvarnosti izostao najmanje 500 sati. Istragom je utvrđeno da je na taj način školi nanio štetu i pritom sebi pribavio nekoliko tisuća eura. Zbog sumnje u kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Uz službenu prijavu, neslužbeno doznajemo kako je riječ o Vladimiru Novaku, dugogodišnjem ravnatelju te škole, kao i članu pratećeg benda Petra Graše. Ovo nije sasvim nepoznata priča, jer ga se već optuživalo da je upravo zbog gaža s Grašom izostajao s posla. Anonimna prijava medijima i nadležnome Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih poslana je prije pola godine, tijekom natječaja za ravnatelja te škole. U prijavi je navedeno kako "sve znaju i u školi i županiji, ali nitko ne reagira".

Novak ne skriva da je član Grašina benda, u kojemu svira saksofon i klavijature. Tadašnju prijavu je komentirao kao napad protivničke struje koja je htjela da ravnatelj bude drugi djelatnik škole. Kako se tada očitovao za Međimurski.hr: "nije tajna da radim dva posla, što mislim da nije sramota".

- Nemam razloga skrivati jer sam ponosan na to i svoj primarni posao obavljam redovito, odgovorno te svoj potpisani ugovor o radu izvršavam u potpunosti. A e-mail je pokušaj diskriminacije, pun objeda i neistina. Zanimljiva je činjenica da je takva prijava došla u vrijeme natječaja za ravnatelja u našoj školi koji je otvoren 15. studenoga, a postoji i najava protukandidata - poručio je tad Novak.

No kako nam je odgovorilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, do ove istrage došlo je upravo po prijavi prosvjetne inspekcije.

- Slijedom zaprimljene prijave u studenom 2024. godine, u kojoj se ukazuje na nepravilnosti u radu Vladimira Novaka, ravnatelja OŠ Petar Zrinski Šenkovec unatrag nekoliko godina, izvršen je inspekcijski nadzor, u okviru ovlasti prosvjetne inspekcije. Uvidom u relevantnu dokumentaciju, utvrđene su nepravilnosti te je o istom obavještena nadležna Policijska uprava radi daljnjeg postupanja - odgovorili su za 24sata.

Za Međimurski.hr sve je komentirao i međimurski župan Matija Posavec, koji je rekao da je njegova škola među najboljima u Međimurju i poručio "neka institucije rade svoj posao".

- Nisam dobio pritužbe ni učenika ni njihovih roditelja, a ni članova Školskog odbora, dok istovremeno škola prednjači u mnogim aktivnostima. Zato me iznenadila ostavka ravnatelja Novaka - rekao je Posavec.

Novak je u studenome dobio još jedan ravnateljski mandat. Nedavno se pohvalio i projektom dogradnje škole te gradnjom sportske dvorane. Od 2009. do 2013. kao načelnik iz kvote HNS-a vodio je općinu Šenkovec. Prije nego što je postao ravnatelj, u svojoj je školi bio nastavnik glazbene kulture.