Pristižu prvi pozivi za vojsku, novačenje počinje u ponedjeljak. Evo što čeka ročnike

Novačenje za dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje počinje u ponedjeljak sljedećeg tjedna slanjem 1200-1300 poziva na zdravstvene preglede mladićima rođenima 2007., neslužbeno doznajemo u MORH-u, gdje najavljuju da se zdravstveni pregledi pozvanih novaka mogu očekivati u drugoj polovici siječnja, nakon čega bi tijekom veljače počeli stizati prvi pozivi za samo osposobljavanje, a oko 1. ožujka započela bi prva dvomjesečna rotacija oko 800 ročnika u vojarnama u Požegi, Slunju i Kninu. Na svakih desetak ročnika bit će po jedan instruktor, što znači da će obuku njih 800, koliko je predviđeno u svakom dvomjesečnom razdoblju, voditi oko 80 instruktora.

Buđenje u šest ujutro, postrojavanje, himna, prilično intenzivna obuka svaki dan u tjednu osim nedjelje, gašenje svjetla u spavaonicama u 22 sata, vojnička hrana iz kuhinje Pletera, surfanje po mobitelu samo u slobodno vrijeme i nikako ne u dijelovima vojarne gdje je za svakog zabranjeno snimanje ili korištenje mobitela, puška VHS u ruke svakog ročnika, obuka, obuka, obuka… To ukratko čeka ročnike u novouvedenom temeljnom vojnom osposobljavanju koje Oružanim snagama RH nakon 17 godina bez novačenja ročnika na obveznu vojnu obuku vraća tu ključnu sposobnost svake vojske. Nakon završetka obuke, do 55. godine života ostaje se u pričuvnom sastavu Oružanih snaga, osim u slučaju da se ročnici odluče za djelatnu vojnu službu. Dva mjeseca temeljnog vojnog osposobljavanja bit će svakom ročniku plaćena u iznosu od oko 1100 eura mjesečno, piše Večernji list.

Točan datum početka obuke prvog naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja nije tako strogo definiran, moguće je da bude i tjedan ili dva nakon 1. ožujka, ali upućivanje poštanskih poziva na zdravstvene preglede sigurno ide 29. i 30. prosinca. Pregledi će se u početku obavljati u vojno-zdravstvenom središtu Oružanih snaga RH u Zagrebu i Splitu, a za pozvane novake bit će organiziran prijevoz do jednog od ta dva grada. Zdravstveni pregled obvezan je za sve koji će biti pozvani, a eventualni prigovor savjesti na služenje vojne obuke moći će se službeno uložiti nakon obavljenog zdravstvenog pregleda. MORH takav zahtjev prosljeđuje MUP-u, unutar kojeg je formirano povjerenstvo koje u roku od 30 dana odlučuje o opravdanosti svakog zahtjeva. Oni kojima zahtjev o prigovoru savjesti bude odobren kao opravdan bit će upućeni na službu u interventnim postrojbama civilne zaštite ili lokalne i regionalne samouprave.

Nešto više od 200 budućih ročnika već se prijavilo dobrovoljno, obavilo zdravstvene preglede i ući će u prvu rotaciju temeljnog vojnog osposobljavanja, tako da se u prvoj rundi novači još oko 600 mladića. Ali kasnije će svaka dva mjeseca na obuku biti pozivano po njih 800. Vojarna u Požegi može primiti oko 400, a vojarne u Slunju i Kninu po 200-tinjak ročnika.

Otprilike 12 dana nakon ulaska u vojarnu, novaci će polagati svečanu prisegu. Režim osposobljavanja i života u vojarni je takav da je buđenje u 6 sati, slijedi doručak, postrojavanje, himna, prijepodnevni dio obuke, ručak i pauza za odmor od otprilike 60-90 minuta, zatim poslijepodnevna obuka do oko 16-18 sati, nakon čega slijedi večera, slobodno vrijeme i gašenje svjetala u spavaonicama u 22 sata. Tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja cilj je naučiti koristiti oružje, rastaviti i sastaviti svoju pušku (VHS, službena puška Hrvatske vojske), naučiti precizno gađanje, naučiti uspostavu komunikacije, pružanje prve pomoći i druge vještine, a među njima i su i osnovna znanja o borbenim dronovima i drugoj suvremenoj tehnologiji koja se koristi u HV-u. Dio obuke se izvodi i noću. Nedjelja je jedini slobodan dan, a nedjeljom će u pravilu biti dopušten izlazak u grad u predvečernjim satima, dok izlazak “na vikend”, odnosno odlazak u mjesto stanovanja u posjet obitelji ili prijateljima, nije zajamčen, nego može biti odobren uz opravdani razlog, o čemu odlučuju zapovjednici u skladu s planom i programom obuke.

U 17 godina koliko u Hrvatskoj nije postojalo obvezno služenje vojnog roka, generacije su odrastale bez puno svijesti o tome kako izgleda život ročnika, pa neke stvari nije loše ni ponoviti, iako se podrazumijevaju, a jednu od tih sitnih napomena čuli smo danas u neslužbenim razgovorima u MORH-u: “Zapovijedi se izdaju imperativnim i povišenim tonom, što ne znači da se netko na vas dere, nego je to tako u vojsci…”

Privremenu odgodu služenja temeljnog vojnog osposobljavanja mogu zatražiti mladići koju se redovno školuju, ali to ih ne oslobađa obveze obavljanja pravovremenog zdravstvenog pregleda. Dvomjesečnu obuku moraju odslužiti po okončanju školovanja. Privremenu odgodu može donijeti i obavljanje pripravničkog staža, vođenje obrta u prvih godinu dana postojanja, kao i još neki razlozi, propisani zakonom i pravilnikom. Osobe koje imaju dvojno državljanstvo, a imaju prebivalište izvan Hrvatske, mogu svoju vojnu obvezu regulirati u toj drugoj zemlji, o čemu su dužni obavijestiti MORH, koji ih može osloboditi služenja TVO-a za potrebe Hrvatske vojske. Mladići s dvojnim državljanstvom, ali s prebivalištem u Hrvatskoj, mogu očekivati pozive kao i svi drugi. Neodazivanje pozivima, kako za zdravstveni pregled, tako i za samo odsluženje TVO-a, sankcionira se prekršajnim kaznama. Plaćena kazna ne znači oslobođenje od obveze temeljnog vojnog osposobljavanja.