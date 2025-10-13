PRISJEĆANJE NA HEROJA Gradonačelnik Ninčević odaje počast Nenadu Režiću

Gradonačelnik Solina, Dalibor Ninčević, prisjeća se jednog od najtragičnijih, ali i najhrabrijih trenutaka u obrani naše Domovine.

- Prije trideset i četiri godine (13. listopada 1991.) svoj mladi život, kao jedna od prvih žrtava u obrani Hrvatske, na vukovarskom bojištu položio je na oltar Domovine naš sugrađanin Nenad Režić, pripadnik Antiterorističke jedinice Lučko, spašavajući svog suborca stradalog u akciji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Danas, na dan Nenadovog stradavanja, zajedno s članovima njegove obitelji, suborcima, pripadnicima ATJ Lučko, članovima udruga proizašlih iz Domovinskog rata i sugrađanima iz Svetog Kaja, položili smo cvijeće i zapalili svijeću uz spomen obilježje podignuto njemu u čast.

Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća, molitvu je predvodio župnik don Darko Matijević, odajući dužnu počast Nenadu i svim hrvatskim braniteljima.

S pijetetom i zahvalnošću prisjećamo se junaka i heroja Domovinskog rata Nenada Režića, kao i svih branitelja koji su svoje živote položili za Domovinu i slobodu koju danas živimo - napisao je Ninčević na Facebooku.