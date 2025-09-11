Priručnik „Obilasci škola - vodič za policijske službenike“ kreiran u suradnji s trogirskom osnovnom školom

Policijski službenici tijekom čitave godine obilaze područja oko škola, vrtića i odgojno-obrazovnih ustanova, ali početkom školske godine intenziviraju se aktivnosti u zonama odgojno-obrazovnih ustanova e kako bi se djeca osjećala sigurnije, ali i zbog pravovremene reakcije na uočene pojavnosti u tim zonama.

Obilasci škola koje provode policijski službenici imaju snažan preventivni učinak i šalju važnu poruku učenicima, roditeljima i djelatnicima o brizi i sigurnosti. Vidljivost i dostupnost policije u neposrednoj blizini škole jasno pokazuje da policija i škola zajedno brinu o sigurnosti i dobrobiti učenika.

U cilju unaprjeđenja načina rada, ali i razvijanja kvalitetnih odnosa i komunikacije s djecom koja je preduvjet za kreiranje međusobnog povjerenja, a u suradnji s Osnovnom školom Majstor Radovan, a u sklopu školskog preventivnog projekta Trogir onLIFE, sufinanciranog sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u školskoj godini 2024./2025., Policijska uprava splitsko-dalmatinska kreirala je priručnik za policijske službenike naziva „Obilasci škola- Vodič za policijske službenike“.

Prvi kontakt učenika i policijskih službenika ključan je jer ima značajan utjecaj na stvaranje percepcije o policijskim službenicima, policiji kao instituciji, ali i drugim društvenim institucijama radi čega priručnik sadrži podsjetnike kako obavljati obilaske škola i što je još značajnije, kako u različitim situacijama razgovarati s djecom kako bi na najbolji mogući način riješili problem, utvrdili činjenice i zajednički stvorili sigurno školsko okruženje.

Priručnik je izrađen u želji unificiranja određenih policijskih poslova, ali i unaprjeđenja kontakta s djecom i mladima jer je njihova dobrobit naša najveća briga i naš prioritet u svakodnevnom radu.

Svim učenicima želimo uspješnu školsku godinu, dane ispunjene znanjem, zajedničkim druženjem i zabavom, a policijski službenici će u suradnji s djelatnicima škola, nastavit svakodnevno skrbiti o njihovoj sigurnosti.