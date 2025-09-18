Close Menu

Pripremite se nestanak: Dio Splita i Dalmatinske zagore sutra bez električne energije zbog radova

Donosimo točno vrijeme i lokacije

HEP je izvijestio da će tijekom petka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

PETAK, 19.9.

Mjesto: Split
Ulica: Kroz Smrdečac 19, 21 i 51
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Split
Ulica: Novakova 87-93 i 115, Pavla Rittera Vitezovića 4-8
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00

Mjesto: Split
Ulica: Sukoišanska 4
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Split
Ulica: Lička 19
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Hrvace
Ulica: Naselje Cvitković
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00

