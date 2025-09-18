Pripremite se nestanak: Dio Splita i Dalmatinske zagore sutra bez električne energije zbog radova

HEP je izvijestio da će tijekom petka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
PETAK, 19.9.
Mjesto: Split
Ulica: Kroz Smrdečac 19, 21 i 51
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Novakova 87-93 i 115, Pavla Rittera Vitezovića 4-8
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Split
Ulica: Sukoišanska 4
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Lička 19
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Hrvace
Ulica: Naselje Cvitković
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
1
1
0
3