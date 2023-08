PRIPREMITE SE NA VRIJEME! Većina trgovina na blagdan Velike Gospe neće raditi. Pogledajte tko hoće i u kojem vremenu

Trgovine Interspara i Spara ne rade na blagdan u utorak 15. kolovoza 2023. godine.

Konzum prodavaonice na blagdan Velike Gospe neće raditi, osim nekolicine sukladno zakonom dozvoljenim iznimkama čije radno vrijeme možete provjeriti ovdje.

Neće raditi ni Kaufland i Lidl. Plodine također neće raditi na blagdan Velike Gospe kao ni trgovine Studenca. Trgovine Tommyja će isto biti zatvorene.

Bipa trgovine će na blagdan biti zatvorene. Kako će raditi Mueller poslovnice pogledajte ovdje.

City Center One, 15. kolovoza je zatvoren.

Trgovine Mall of Splita neće raditi dok će Cinestar kino raditi po vlastitom radnom vremenu. Twister dječja igraonica radit će od 9 do 22 sata, Burger King radi od 9 do 23 sata dok Submarine radi od 9 do 23 sata.

Joker Split također neće raditi.