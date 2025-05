PRIPREMITE SE NA VRIJEME! Dio Splita, Imotskog i Trogira sutra bez struje

HEP javlja da će sutra, 27. svibnja, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

Split

Ulica: Potrošači na adresi Ulica Ivana pl. Zajca 6. od 9 do 10 sati

Imotski

Ulica: Ulica Gojka Šuška od broja 10 do 60 Naselje Glavina Gornja od broja 30 do broja 47. od 8.30 do 14.30

Marina

Ulica: Marinski Dolac od 8.30 do 16 sati

Napomena: Sevid, Ljubljevo, Dubrave, Svinca od 8:30 do 8:50 i od 16:00 do 16:20

Divulje

Ulica: Cesta Divulje od 8.30 do 15 sati