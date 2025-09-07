Princ Harry vraća se u Britaniju, je li na pomolu obiteljsko pomirenje?

Princ Harry doći će u prvi posjet Ujedinjenom Kraljevstvu nakon pet mjeseci, otkako je izgubio spor protiv britanske vlade zbog ukidanja službene zaštite. Povod njegovom četverodnevnom posjetu je godišnja dodjela nagrade WellChild, a britanski kraljevski stručnjaci i mediji špekuliraju kako će 41-godišnjak iskoristiti boravak i za susret s ocem, kraljem Charlesom, piše Showbuzz.

Ovo će mu biti najdulji boravak u svojoj domovini u protekle tri godine, za koju je u svibnju izjavio da mu nedostaje, no da ne može zamisliti povratak s obitelji.

Ipak, jedan njegov prijatelj za britanske medije tvrdi kako bi Harry želio dovesti djecu prvi put od 2022. kako bi im pokazao gdje je odrastao i upoznao ih s obitelji.

"Nije odustao od želje da svoju obitelj vrati u UK. Želi im pokazati gdje je odrastao i da upoznaju svoju obitelj ovdje. Doista bi volio češće dolaziti", izjavio je za britanske medije izvor blizak Harryju, koji se u UK vraća točno na treću godišnjicu smrti svoje bake, kraljice Elizabete.

Prije nego su odstupili s kraljevskih dužnosti 2020. godine, Harry i njegova supruga Meghan Markle su živjeli u Nottingham Cottageu i Frogmore Cottageu, a ubrzo nakon vjenčanja počeli su se spominjati sukobi s osobljem, zbog čega je 44-godišnja bivša glumica stekla reputaciju teške optužbe.

Unatoč svemu, prijatelji vojvode ističu da Harry želi ponovno povezati svoju djecu Archieja i Lilibet s britanskim korijenima, obitelji i mjestima gdje je odrastao, što bi moglo biti prvi korak prema smirivanju napetih odnosa s kraljevskom obitelji.

I dok postoji minimalna šansa da se pomiri s ocem, Harry može teško očekivati pomirenje s bratom princem Williamom koji mu zamjera sve istupe u kojima je kritizirao kraljevsku obitelj.