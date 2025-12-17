Prilično snažan potres u Dalmaciji, osjetio se u dvije države: "Bome jako, al' srećom nije toliko dugo"

U srijedu navečer oko 23 sata i 7 minuta zabilježen je umjereno jak potres u Dalmaciji.
Prema prvim podacima EMSC-a magnituda potresa je iznosila 4.4 prema Richteru, a osjetio se u mnogim krajevima srednje i južne Dalmacije te Hercegovine.
Epicentar je bio u moru, jugoistočno od Mljeta.
Dubina mu se procjenjuje na 10 kilometara.
Ovo su neki od komentara:
- Ston — “Prvo se čula glasna tutnjava, zatim šuštanje stakla na vratima i osjećaj blagog horizontalnog pomicanja. Nije bilo oštećenja.”
- Mokošica — “Dobro je zatreslo, zveckala je vitrina i potrajalo je nekoliko sekundi.”
- Lapad (Dubrovnik) — “Prvo blagi val, odmah za njim dosta jači. Sve skupa trajalo 4–5 sekundi, vrlo neugodan osjećaj.”
- Dubrovnik — “Osjetio se dolazak i odlazak potresa, nije bio nagli udar nego valovito podrhtavanje.”
- Dubrovnik — “Prvo se čula huka, a onda je dobro zatreslo nekoliko sekundi.”
- Dubrovnik — “Cijeli krevet se zatresao, probudilo me iz sna.”
- Dubrovnik — “Tresla se zgrada 4–5 sekundi, osjetno na višem katu.”
- Cavtat — “Osjetilo se da dolazi, dugo je trajalo, ali je srećom blag bio.”
- Dubrovnik — “Dosta dugo je brujilo, uz duboku buku nalik grmljavini.”
- Dubrovnik — “Osjetilo se malo duže, nije bilo jako, ali vrlo neugodno.”
- Dubrovnik — “Dug i lagan potres, osjećaj kao da prolazi val ispod tla.”
- Čapljina — “Dobro zatreslo i još se narednih 15 sekundi osjetila vibracija.”
- Crnići (BiH) — “Posuđe u ormaru je lupkalo.”
- Staševica — “Dugo je trajao i imao jedan jači trzaj, ostalo se osjetilo dobro.”
- Metković — “Jak udar pa duga vibracija, neugodan i trom zvuk.”
- Trebinje — “Nije treslo, ali se dobro čulo, dugo trajalo.”
- Jelsa — “Dosta se zatreslo i dugo je trajalo.”
- Vrgorac — “Značajno je zatreslo, nadam se da su svi bliže epicentru dobro.”
"Kupari, Župa dubrovačka, lagano se osjetilo",
"Dugo je treslo u Čitluku",
"Bome jako al' srećom nije toliko dugo"
"Split, lagana trešnja", neki su od komentara.
