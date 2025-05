Prilično jak potres iza ponoći prodrmao dio Dalmacije, osjetio se u tri države: "Par sekundi treslo, bilo intenzivno"

Umjereno jak potres 52 minute nakon ponoći zatresao je granično područje Hrvatske i BiH.

Prema prvim podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je u Konavlima. Magnituda potresa se procjenjuje na 3,6 prema Richteru.

Potres se osjetio na području triju država; Hrvatske, BiH i Crne Gore.

„Dobro je zatreslo.“

„Kratko, ali jako.“

„Kao grom u daljini pa onda podrhtavanje.“

„Lagani udar od dvije sekunde.“

„Zazveckali su lusteri.“

„Lagano je kuća zavibrirala.“

„Nisam na prvu skonto jel se susjedi praše ili je potressss.“

„Blago podrhtavanje i tutnjanje.“

„Dva kratka udara.“

„Kratko, ali osjetilo se – za mene je svaki potres jak.“

„Par sekundi treslo, bilo intenzivno.“

„Čuo se tutanj", neki su od komentara korisnika aplikacije LastQuake.

May 22, 2025