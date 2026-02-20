"Prijevremeni izbori bili bi najpoštenija varijanta i to ponajprije za HDZ. Oni bi sigurno odlično prošli"

Gost Novog dana televizije N1 bio je politički analitičar Žarko Puhovski. Govorio je prije svega o slučaju Josipa Dabre koji trese vladajuću koaliciju i njegov zahtjev, upakiran u uvjet da će otići iz Sabora ako se zabrane i simboli poput crvene petokrake zvijezde ili pozdrav 'Smrt fažizmu, sloboda narodu'.

"Pojavljuje s petlja u koju se antikomunistički nacionalizam od 1990. godine stalno zapetljava kada se počelo govoriti o tome da treba provesti lustraciju u Hrvatskoj. I onda se pokazalo da naprosto nije moguće zamisliti taj koncept koji ne bi obuhvatio Tuđmana i Manolića pa se reklo da se na to ne ide", kazao je.

Za 'Smrt fašizmu - sloboda narodu' Puhovski je rekao da je 1942. godine bio oslobodilački poklič, a 1945. koljački poklič jer su odluke prijekih sudova, među ostalim i o smrtnim kaznama završavale tim pokličem.

"Prema tomu, nastaje problem u interpretaciji. Reći da narodnooslobodilački pokret nije bio veliki trenutak hrvatske povijesti je, po mom sudu, naprosto glupo. Ali ne reći da se 1945. štošta nije događalo je prešućivanje zločina."

"NDH je povijesno-politička crna rupa"

Kazao je kako se prije svega radi o emocijama, točnije - o mržnji. Tko bi, zapitao se Puhovski, u povijesnim interpretacijama mogao biti 100 posto negativan.

"Osim NDH. Njima je doista uspjelo da 100 posto budu negativni. To je povijesna politička crna rupa koja u sebe usisava sve i koja baš ništa nije donijela. Branitelji nisu obranili endehaovske granice, nego Titove granice Hrvatske. Oni su dakle titoisti. To su činjenice koje treba uzeti u obzir."

Podsjetio je da je crvena zvijezda petokraka simbol s međunarodnim značenjem.

"Ako zabranite crvenu zvijezdu onda morate, govorim napamet, dvadeset veleposlanstava u Hrvatskoj natjerati da ne ističu svoje zastave. Ili Heineken pivo. To je simbol koji je daleko iznad Hrvatske. Ne zaboravite da je crvena zvijezda skinuta s uniforme JNA deset dana nakon pada Vukovara. Nakon toga su se vratili uniformama koje su sličile uniformama srpske vojske iz Prvog svjetskog rata. Imamo čitav niz elemenata koji su kompleksni, ali ovo što se događa kao da je iz one njemačke poslovice koja kaže a neznalica lupa sjekirom gdje drugi ne bi ni skalpelom."

"Ovdje je antifašizam bio komunistički, drugog nije bilo"

Puhovski ističe kako se u javnom prostoru pokušava 'prošvercati' ideja da nasljeđujemo NDH.

"To je Tuđman devedesetih doslovce zabranjivao. Poslije se to izgubilo pa se opet počelo pojavljivati, ali nema više autoriteta kakav je bio Tuđmanov. Pokušava se stvar interpretirati tako da se kaže kako su ovi koji su danas antifašisti - Jugoslaveni. Imate onog jadnog Miletića koji govori o crvenim fašistima."

Na kraju se, kaže, taj antiantifašizam svodi na pitanje što je zbilja bilo s antifašizmom.

"Činjenica je da je jedini faktički antifašizam kod nas bio komunistički, odnosno pod vodstvom komunista. Naravno da 90 posto partizana i partizanki nisu imali pojma o čemu se ideologijski radi. To je vodila Komunistička partija i to je bio komunistički antifašizam. Drugog nije bilo. Taj antifašizam se 1945. nije uspio ili nije htio preobratiti u antitotalitarizam, nego je nastavio s totalitarnim konceptom protiv totalitarnog fašističkog koncepta."

"Oslobođenje od NDH izvedeno je koljački"

Puhovski je naglasio da je oslobođenje od najgoreg što se dogodilo u Hrvatskoj povijesti, a to je bila NDH, bilo izvedeno na koljački način, piše N1.

"To da je Jugoslavija po sebi bila dobra nije istina. U njoj je napravljeno puno dobrih stvari, ali to da je bila dobra, nije istina. Ali je još puno puno manje istina da je NDH bila dobra. Volio bih da mi netko pokaže bilo što što je NDH donijela u hrvatskoj povijesti, a što je i danas važno", kazao je.

Plenković može, ali ne želi na prijevremene izbore

Puhovski se govorio i o tome što bi moglo biti unutar vladajuće koalicije nakon Hrebakovog ultimatuma, a potom i Dabrinog. Premijer Andrej Plenković poručio je da ne pristaje na ultimatume. Na upit voditeljice Nine Kljenak jesu li izvjesni prijevremeni izbori, kazao je da su sve varijante su u igri.

"Prijevremeni izbori bili bi najpoštenija varijanta i to ponajprije za HDZ. Oni bi sigurno odlično prošli. Oni i Možemo. Plenković ima puno taktičkih razloga da ide na izbore, i može to kad hoće, ali neće ići. On je čovjek koji to ne voli. To je njegovo najdublje uvjerenje: mirno, solidno, korak po korak, 75, 76, 77... kuckamo, kuckamo, ali ne idemo dalje od toga. Uvjeren sam da mu sada ponudite 90 glasova da ne bi bio za to."

Puhovski je dodao da mu se u ovom trenu dvije stvari čine vjerojatnima.

"Prvo, da će se pojaviti pukotine unutar DP-a iz financijskih, svjetonazorskih ili bilo kojih razloga. I drugo, gotovo je sigurno da Plenković ima, što bi se sportskim žargonom reklo, dugačku klupu. Ima pričuve koje može zvati ako bude trebalo. Ono što je HSLS važno učinio, hotimično ili ne, doveo je antifašizam u sastavni dio lokalnog liberalnog programa. Rekli su - tko u Hrvatskoj hoće biti liberal, mora biti antifašist. No jesu li HSLS-ovci u stanju održati tu poziciju, upitno je", smatra.

Za Josipa Dabru je ustvrdio da se očito miče s političke scene.

"Mislim da će Plenković pokušati očuvati HSLS u koaliciji, zatim nekoliko ljudi iz DP-a koji se više ne bi tako zvali, a ima troje ljudi iz srpske manjine ako se riješi ovih radikalnih 'srboždera' bez problema", smatra Puhovski.

Iza Plenkovića, odnosno atmosfere stvorene u javnosti, Puhovski kaže da će ostati jedan nevjerojatni primitivizam.

"Nedavno sam rekao i ponavljam: ja se ne bojim ustaških koljača, bojim se da ćemo umrijeti od smrada domobranskog primitivizma. To za mene doslovce inkarnira pjevanje ovog baje (Dabre, nap.a.) u svom šoru gdje je on gazda. Međutim, on je javna figura, javni dužnosnik i zato ima neku odgovornost koju on uopće ne razumije. Da ne govorim da je ta ideja da bi Pavelić bio vođa svih Hrvata toliko glupa, neistinita i za poziciju hrvatskih nacionalista neprihvatljiva. Taj jadni Pavelić doslovce nije nikad bio vođa Hrvata.Njega uzimati za nekakvog idola je doista promašeno", kazao je.

