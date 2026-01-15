Prijevara putem internetskog oglasnika: Šibenčanka ostala bez 1.525 eura za mobitel

Jučer, 14. siječnja, 58-godišnjakinja je u Policijskoj postaji Šibenik podnijela kaznenu prijavu za prijevaru.

Naime, 58-godišnjakinja je u studenom 2025. godine, preko internetskog oglasnika kontaktirala oglašivača prodaje mobilnog telefona po cijeni od 1.525 eura te je ispunila narudžbu i platila dogovoreni novčani iznos.

Nakon proteka vremena od nekoliko dana, u više je navrata kontaktirala oglašivača koji ju je lažnim prikazivanjem činjenica držao u zabludi da će mobitel biti isporučen, što do dana podnošenja prijave policiji nije realizirano.

Policija traga za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.

Online ponude su često povoljne, ali čuvajte se prijevare.

Kako bi lakše prepoznali prijevare i da ne postanete iduća žrtva, bitno je prepoznati glavne indikatore prijevare:

iznimno povoljne ponude, ulaganja ili velika dobit

zahtjev za dostavu fotografija osobnog dokumenta i bankovne kartice

poruke/ponude za kupovinu putem oglasno-prodajnih portala, koje kupac zaprima na svoj mobilni telefon (kroz aplikacije za komunikaciju) s pozivnih brojeva drugih zemalja.

Uvijek prijavite svaku sumnju na pokušaj prijevare policiji, čak i ako niste postali žrtvom.