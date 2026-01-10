Prijetio na sudu i krao po trgovinama: 43-godišnjak završio s kaznenom prijavom

Policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin proveli su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg se sumnjiči za kazneno djelo prijetnje te tri kaznena djela krađa.

Muškarca se sumnjiči da je 12. prosinca prošle godine u Zadru uputio ozbiljne prijetnje prema službenoj osobi tijekom sudske rasprave.

Nadalje ga se sumnjiči da je početkom srpnja 2025. godine u Sukošanu iz trgovine trgovačkog društva, u nekoliko navrata otuđio razne artikle ukupne vrijednosti veće od 1.600,00 eura.

Sumnjiči ga se i da je 22. rujna 2025. godine u Zadru u Ulici Akcije Maslenica iz trgovine trgovačkog društva otuđio muški odjevni predmet vrijednosti 139,00 eura te da je 1. listopada 2025. godine u Zadru na predjelu Poluotoka iz trgovine otuđio dva aparata za brijanje vrijednosti oko 200,00 eura.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 43-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

S obzirom na to da se osumnjičeni muškarac od ranije nalazi u istražnom zatvoru, nakon provedenih dokaznih radnji, vraćen je u istražni zatvor.