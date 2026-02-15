Prijeti raspad koalicije? Oglasio se i HDZ

Videosnimka na kojoj saborski zastupnik DP-a, Josip Dabro, dodaje stihove pjesme koji aludiraju na Antu Pavelića izazvala je reakcije među saborskim zastupnicima, kako oporbenim, tako i vladajućim. Dario Hrebak (HSLS) jasno je poručio "dosta" ustašovanju, naglasivši mogućnost izlaska iz vladajuće koalicije.

Glavni tajnik HDZ-a, Krunoslav Katičić, reagirao je putem društvene mreže X, ističući da moderna Hrvatska ne može biti temeljena na bilo kojem propalom totalitarnom režimu ili povijesno odbačenoj ideologiji. "Ona se temelji na nacionalnom zajedništvu i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom ratu - kako to jasno piše u Ustavu. Osuda zločina svih totalitarnih režima i poštovanje svih žrtava europska je i opće civilizacijska vrijednost", poručio je.

Katičić je dodao da se vraćanje Hrvatske u prošlost, u doba II. svjetskog rata, partizane i ustaše, može jedino odraziti negativno, potičući sukobe i dodatno produbljujući podjele unutar društva.