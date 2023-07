Prije rođenja djeteta, zgodna Dalmatinka i Fernando Hierra planiraju ozakoniti vezu

Voditeljica i novinarka Fani Stipković i njezin zaručnik, španjolska nogometna legenda Fernando Hierro u slatkom su iščekivanju rođenja prvog zajedničkog djeteta.

Dječak stiže u listopadu, a kako Story ekskluzivno doznaje, par prije dolaska bebe planira civilno vjenčanje u Meksiku gdje žive posljednjih nekoliko mjeseci.

'Fani odlično podnosi trudnoću i nema nikakvih posebnih prohtjeva. Nije ni previše dobila na kilaži. Pazi na prehranu i trudi se jesti zdravo, kao i raditi lagane vježbe jer je godinama aktivno trenirala. Njezin zaručnik velika joj je potpora i podrška. Već se godinama htjela ostvariti kao majka, što je i rekla u jednom od rijetkih intervjua koje daje. U Fernandu je pronašla sve što je željela od muškarca, brižan je i pažljiv i uz njega se osjeća sigurno, kao što svaka žena priželjkuje', rekao je prijatelj televizijske voditeljice.

Fani Stipković (40) je posljednjih dana objavljivala fotografije s rodne Korčule, a prije toga su ona i španjolska nogometna legenda Fernando Hierro (55), danas trener meksičkog kluba Deportivo Guadalajara, od milja zvan Chivas, ponosno objavili da čekaju dječaka. Fani treba roditi u listopadu, a kako Story ekskluzivno doznaje, par za mjesec dana planira vjenčanje kod matičara u Meksiku, prije nego što stigne beba.

Veliku proslavu žele organizirati iduće godine u Madridu, gdje su se i upoznali te živjeli do prije nekoliko mjeseci kada je Hierro potpisao trenerski ugovor s meksičkim nogometnim klubom. No ne isključuju ni mogućnost da proslavu svadbe organiziraju i na Faninoj rodnoj Korčuli. Hrvatski zet oduševljen je našom obalom, a nekoliko su puta on i Fani dolazili na more i družili se s njezinom obitelji i prijateljima, među ostalim s hrvatskom jetsetericom Sanjom Duggan te Davorom Grginom koji se brine o Severininu PR-u. Društvo je tako lani uživalo u Splitu i na Hvaru.

Fani i Hierro upoznali su se tijekom intervjua koji je s njim radila prije nekoliko godina u Madridu, gdje je voditeljica nakon odlaska iz Hrvatske nastavila graditi novinarsku karijeru. Bivša manekenka i legenda Real Madrida isprva su tajili svoju vezu o kojoj su nagađali španjolski mediji, piše Story.

Konačna potvrda njihove ljubavi stigla je prije godinu i pol dana na Davis Cupu u Madridu, gdje je bivši španjolski nogometni reprezentativac s našom voditeljicom bodrio Hrvatsku u teniskom meču protiv Rusije. Vrlo brzo nakon što su postali par, tijekom lockdowna zbog pandemije koronavirusa počeli su zajedno živjeti u Madridu. Fani se odlično slaže s Fernandovom djecom iz prvog braka, a on je osvojio njezine roditelje. Hierro iz prijašnjeg braka ima dvoje djece, sina Alavara i kćer Claudiju. U jednom od intervjua priznao je kako je nakon razvoda krenuo od nule.

Fani i Hierro zaručili su se u Meksiku, a legendarni nogometaš voditeljicu je zaprosio Tiffanyjevim dijamantnim prstenom. Prije nekoliko godina Fani je govorila o posebnom muškarcu u svom životu, ali tada nije htjela otkriti da se riječ o španjolskoj nogometnoj legendi koja će uskoro postati hrvatski zet.