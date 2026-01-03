Prije prvog zimskog udara 2026. prisjetimo se snijegom zatrpane Dalmacije 4. siječnja 1979.

Sam kraj 2025. godine obilježila je velika hladnoća i minusi čak mjestimice uz obalu i na otocima, no nova ciklona donijela je jugo i porast temperature zraka. U unutrašnjosti zemlje danas je mjestimice počeo padati snijeg, a on će tamo biti sve češća pojava sljedećih dana. Sljedeći tjedan snježne oborine moguće su ponegdje u Dalmaciji, stoga je pravo vrijeme prisjetiti se siječnja kojega još mnogi pamte po pravoj zimi. Radi se o siječnju 1979. godine, kada se Split zabijelio, a “minusa” nije nedostajalo.

Ciklona na prijelazu 1978. na 1979. godinu

Zanimljivo je prisjetiti se što se događalo na nebu nad Europom na prijelazu 1978. na 1979. godinu. Posljednji dan 1978. godine duboka ciklona s Atlantika stigla je centrom nad sjevernu Francusku, Njemačku i Češku. S njezine prednje strane, područje Jadrana nalazilo se u izraženom toplom sektoru, pa je čak i na 1500 metara nadmorske visine bilo, za dio godine, vrlo toplih desetak Celzijevih stupnjeva.

U Dalmaciji je puhalo jako jugo, a na sjevernom Jadranu jak lebić uz ciklonalnu plimu. Od Splita do Zadra Stara i Nova godina bile su tople s temperaturom danju do 13 stupnjeva. Novogodišnja noć donijela je mjestimice obilniju kišu, južnije od Splita i grmljavinu.

Prvog dana 1979. godine hladna fronta dosegnula je sjeverni Jadran, a ciklonalni centar premjestio se nad Rumunjsku. U pozadini ciklone počeo nam je pritjecati hladniji zrak. Na Jadranu je zapuhao zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Zahlađenje i okretanje na buru

U noći na 2. siječnja 1979. u južnom Jadranu formirao se sekundarni ciklonalni centar, što je bilo dovoljno da oborine potraju za vrijeme daljnjeg jačeg zahlađenja, pa je u mnogim dijelovima Zagore kiša prešla u snijeg. No, oborine su brzo prestale pa je 2. siječnja donio jaku do olujnu buru i sunčano vrijeme.

Na službenoj postaji DHMZ-a Split Marjan 1.1.1979. najviša dnevna temperatura bila je 14°C (13,5°C), a 2. i 3. siječnja bilježe se studeni dani, što znači da temperatura zraka niti u jednom terminu nije prešla 0°C.

Još su zanimljiviji podaci o minimalnoj temperaturi – 2. siječnja ona je iznosila -5,0°C, a 3. siječnja -5,8°C.

Novi prodor hladnog zraka i snježni pokrivač u Splitu

Nova ciklona donijela je kišu od 9. do 12. siječnja, no nakon nje dolazi do novog jačeg, ali suhog zahlađenja, kada su u 8 dana minimalne temperature zraka bile oko nule ili ispod nje.

Tri dana sa snježnim pokrivačem

Uz debeli snježni pokrivač, Split se 4. siječnja probudio s 5 Celzijevih stupnjeva ispod nule. Kako se ciklona u zapadnom Sredozemlju približavala, tako je po visini bilo sve toplije. U 14 sati temperatura zraka bila je -0,5°C, a sljedećih sati prešla je u pozitivu, pa je najviša dnevna temperatura toga dana iznosila +1,4°C. U svega nekoliko sati palo je 25 centimetara snijeg.

Snijeg je prešao u kišu koja je brzo topila pokrivač. 5. siječnja u 7 sati ujutro Split je mjerio 7 cm snijega. Najviša dnevna temperatura zraka toga dana dosegla je 6,4°C. Snježni pokrivač u Splitu zabilježen je još 6. siječnja, kada je službeno izmjereno 3 cm snijega.

Jedan od najjačih snjegova u povijesti mjerenja

Po službenoj statistici s Marjana, veći snježni pokrivač u Splitu je od početka mjerenja zabilježen samo u veljači 2012. godine, za vrijeme legendarne ciklone koju je Crometeo tim nazvao Gabor.

U priloženoj foto galeriji pogledajte scene iz snježnog Splita iz siječnja 1979. godine. Radi se o fotografijama snimljenim na granici Blatina i Splita 3, a fotografije nam je poslala Ivna Tea Božić. Također možete pogledati sinoptičku situaciju nad Europom od 1.1.1979. do 4.1.1979. u obradi stranice Meteociel / NCEP.