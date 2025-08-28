Prije pilota uhićena je bila u vezi s hrvatskim policajcem: "Radi se o čitavoj mreži"

Špijunski dvojac - hrvatski vojni pilot i partnerica mu iz Kosovske Mitrovice završili su u istražnom zatvoru na 30 dana.

"U odnosu na hrvatskog državljanina određen je istražni zatvor zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ometati istragu i utjecati na svjedoke. Zbog istog razloga određen je i istražni zatvor i državljanki Srbije, s tim da je njoj još određen istražni zatvor i zbog opasnosti od bijega", rekao je Neven Cambi, glasnogovornik županijskog suda u Splitu.

Uhićena je, kako doznaje Dnevnik Nove TV, prije vojnog pilota bila u vezi i s hrvatskim policajcem, ali u vrlo čestom kontaktu s jednim bivšim novinarom.

Ivica Mandić, vojni analitičar, otkriva šokantne detalje.

"Ne radi se ovdje o jednoj ženskoj osobi koja radi za stranu obavještajnu službu, radi se o čitavoj jednoj mreži koja stoji iza nje i u svakom slučaju nastojat će se ta mreža ukloniti sa scene."

Od pilota koji je bio u misiji na Kosovu, sumnja se, dobivala je informacije poput onih o snagama o NATO-u.

A prenosila ih je, postoje indicije, sve do ureda srbijanskog predsjednika i kosovskog premijera. Radila je u EU-ovoj misiji na Kosovu, ali i kao novinarka.

"Kazna zatvora propisana za to djelo koje se stavlja hrvatskom državljaninu iznosi od jedne do deset godina, a njoj od šest mjeseci do pet godina", kaže glasnogovornik.

Slučaj je proglašen tajnim. Sve je u rukama državnog odvjetništva.

A zbog curenja informacija od nacionalnog interesa, kako doznajemo, tužiteljstvo počinje i s dodatnim izvidima.

Vrhovni zapovjednik Zoran Milanović jutros pred kamere nije htio.

Oglasio se priopćenjem. Dao je potporu istražnim tijelima u razotkrivanju te špijunske afere.

"Predsjednik Republike upoznat je pravodobno s aktivnostima nadležnih institucija poduzetim u ovom slučaju te očekuje efikasnu istragu kojom će se utvrditi sve relevantne činjenice. Svaki pripadnik OSRH-a mora časno, pošteno i zakonito obavljati vojničku dužnost i ukoliko se utvrdi bilo kakvo kršenje zakona i dane prisege, to mora biti i primjereno kažnjeno."

A kako je istraga tajna, tako su i izjave u Vladi šture.

"Naravno da mi to nije nekakva ugodna vijest. Nemam posebnih saznanja, mislim da se radi o postupku koji je izrazito tajan", rekao je ministar Marko Primorac.

Ministrica Nina Obuljen Koržinek poručuje: "Naravno da svaka takva vijest izaziva zabrinutost, međutim s druge strane, već ova informacija koju imamo javnosti pokazuje da službe funkcioniraju."

I druge će NATO države, uvjeren je vojni analitičar Mandić, sigurno provesti istragu.

"Hoće li biti dodatnih hapšenja - kad izvršimo rekonstrukciju mreže na Kosovu, očekujemo razinu postupanja organa reda."

Srbija i Kosovo o ljubavno-špijunskoj aferi zasad se ne oglašavaju.