Prije 35 godina spaljena jugoslavenska zastava na Poljudu: "Hrvatski Split predvođen Torcidom rekao je NE Jugoslaviji"

Na današnji dan 1990. godine navijači su na Poljudu zapalili jugoslavensku zastavu

Na današnji dan 1990. godine, na stadionu Poljud u Splitu, odigrana je utakmica 8. kola posljednjeg prvenstva Jugoslavije između Hajduka i beogradskog Partizana. Utakmica je ušla u povijest ne toliko zbog rezultata, koliko zbog atmosfere i događaja na tribinama.

Poljud je tog dana bio ispunjen nacionalnim nabojem, buđenjem hrvatske svijesti i nezadovoljstvom navijača zbog lošeg starta Hajduka u prvenstvu. Gostujućih navijača nije bilo, a Torcida je od samog početka preuzela glavnu ulogu. Prvi prekid dogodio se već u 2. minuti zbog gustog dima baklji, a u 25. minuti susret je zaustavljen jer je zapaljeno stotinjak baklji, od kojih su neke završile na terenu. Konačni prekid uslijedio je u 73. minuti pri vodstvu Partizana 2:0, kada je Torcida ušla na teren.

Iako nije došlo do sukoba s igračima ili gostujućim navijačima, na travnjaku su odjekivale parole poput „O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država“ i „U boj, u boj za narod svoj“, uz klicanje prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Vrhunac događaja bio je kada je s jarbola skinuta jugoslavenska zastava, zapaljena, te ponovno podignuta uz povike „Gotovo je, gotovo!“.

Utakmica je službeno registrirana rezultatom 3:0 za Partizan, no ono što je obilježilo taj dan nije bio rezultat, već povijesni trenutak u kojem je sport postao pozornica političkih i nacionalnih promjena koje su se tek trebale dogoditi.

Splićani su rekli NE Jugoslaviji. Paljenje jugoslavenske zastave i podizanje na poljudski jarbol hrvatske trobojnice ostat će, uz poznata kasnija događanja prosvjeda pred Komandom VPO tzv. JNA, izraz Splićana za oživotvorenje domovinskog stoljetnog sna generacija Hrvata.

Mnogi od tadašnjih momaka s Hajdukovog sjevera krenuli su u časni i pobjedonosni Domovinski rat, a mnogi od njih i svoje živote ugradili su u hrvatsku nezavisnost.

Prisjetimo se 26. rujna 1990. na Poljudu: