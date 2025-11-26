Prije 12 godina napustio nas je legendarni Pave Grubišić - Čabo. Sanjao je bolji Hajduk i bolju Hrvatsku

S tugom ali i dubokom zahvalnošću prisjećamo se Pave Grubišića Čabe (1978.–2013.), istinske legende navijačke skupine Torcida, koji je svojim radom, stavom i vrijednostima ostavio neizbrisiv trag u Splitu, Dalmaciji i širem navijačkom miljeu. Njegovi prijatelji "Pekaru", kako mu je bio nadimak, i danas će polaganjem vijenca na grobu u njegovoj rodnoj Jabuci kod Trilja.

Pave je rođen u Splitu, a njegovo korijenje vezano je i uz Triljsko područje. Od najranijih dana bio je povezan s Hajdukom i s navijačkom atmosferom koja duboko prožima život grada. Kao tajnik Torcide pokazivao je neustrašivost, iznimnu lojalnost i želju za pravdom – ne samo na tribini, nego i izvan nje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pave je bio više od navijača – bio je buntovnik i vizionar. U njegovim riječima:

„Ako padne lopovluk, nerad i nemar u Hajduku, na jednom čvoru kao što je taj – onda pada u državi.“



Ta izjava odražava strast koju je ulagao u klub, ali i u širu društvenu sliku. Vjerovao je da navijačka zajednica ima snagu biti moralni kompas, da borba za vrijednosti nije samo jedna pjesma ili navijački uzvik – već čin samopoštovanja, solidarnosti i zajedništva.

Bio je dio one generacije koja je “udarila kamen temeljac” novog identiteta navijača Hajduka – onih koji nisu samo pratili utakmice, nego koji su zastupali principe.

Kolege i prijatelji pamte ga kao osobu velike snage, ali i srca. Dobrog duha, spremnog na diskusiju, često i na konflikt – jer je vjerovao da je ponekad jedina opcija da se uzvikne protiv nepravde. Bio je svjestan svojih korijena, svog grada i svojih uvjerenja – i nije se bojao to pokazati.

Sjećanje koje traje

Iako nas je Pave napustio prerano (preminuo je 2013. godine). – njegovo ime i nasljeđe žive kroz generacije navijača, kroz navike i stavove, kroz borbu za klub i društvo u kojem vrijede poštenje i zajedništvo.

Torcida ga ne zaboravlja – a svaki put kad se na sjevernoj tribini podigne pjesma, transparent ili sjećanje, Pave živi.

Počivao u miru, Pave.