PRIJAVITE SE! BROJ MJESTA JE OGRANIČEN Robo.Du Days i ove godine u Dubrovniku

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika organizira osmi po redu Robo.Du Days od 15. do 19. studenog u Centru za mlade Dubrovnik, u sklopu obilježavanja Europskog tjedna robotike. Program je ispunjen s 20 zanimljivih radionica za sve dobne skupine te natjecanjima u VR igrama.

Broj mjesta je ograničen, stoga se potrebno prijaviti putem obrasca:

Osim Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika, Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, Informatičkog kluba Futura i Sveučilišta u Dubrovniku koji sudjeluju u provedbi radionica, i ove godine bit će i gostujućih radionica. Kulturno-zabavna, ekološka i sportska udruga “Kurenat“ u četvrtak će održati dvije radionice „Robomiševi i robopčelice“. Zvonimir Lapov-Padovan iz Hrvatske zajednice tehničke kulture u petak će voditi radionice lemljenja svjetlećih znački, a u subotu prezentacijske radionice LEGO robotike. Radionicu LEGO Spike u subotu će održati tajnik Hrvatskog robotičkog saveza Željko Krnjajić.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Robo.Du Days Foto: Robo.Du Days Foto: Robo.Du Days Foto: Robo.Du Days Foto: Robo.Du Days Foto: Robo.Du Days

Donosimo i program Robo.Du Days 2023:

• Radionice izrade elektro makete (za učenike od 7. i 8. razreda osnovne škole, učenike srednjih škola, studente i građane; održava Informatički klub Futura; trajanje radionice: 90 minuta) – srijeda 15.11.2023 u 17:00 i u 19:00

• Radionice crtanja 3D olovkom (za učenike osnovnih i srednjih škola, studente i građane; održavaju Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika i Informatički klub Futura; trajanje radionice: 90 minuta) – srijeda 15.11.2023. u 17:30 i u 19:00, četvrtak 16.11.2023. u 17:30 i u 19:00

• Radionice „Robomiševi i robopčelice“ (za djecu od 5 godina, predškolce i učenike nižih razreda osnovnih škola; održava Kulturno-zabavna, ekološka i sportska udruga “Kurenat”; trajanje radionice: 60 minuta) – četvrtak 16.11.2023 u 17:00 i u 18:30

• Radionice lemljenja svjetlećih znački (za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole, učenike srednjih škola, studente i građane; održava Hrvatska zajednica tehničke kulture; trajanje radionice: 90 minuta) – petak 17.11.2023. u 17:00 i u 19:00

• Radionica „Napravi svoj Gameboy“ (za učenike od 7. i 8. razreda osnovne škole, učenike srednjih škola, studente i građane; održava Informatički klub Futura; trajanje radionice: 180 minuta) – petak 17.11.2023 u 16:00

• Prezentacijske radionice LEGO robotika (za učenike osnovnih škola; održava Hrvatska zajednica tehničke kulture; trajanje radionice: 90 minuta) – subota 18.11.2023. u 10:00 i u 12:00

• Radionica LEGO Spike (za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole, učenike srednjih škola, studente i građane; održava Hrvatski robotički savez; trajanje radionice: 150 minuta) – subota 18.11.2023 u 14:00

• Natjecanja u VR igrama (za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole, učenike srednjih škola, studente i građane; održavaju Informatički klub Futura i Sveučilište u Dubrovniku; trajanje: 90 minuta) – subota 18.11.2023 u 16:00 i u 18:00

• LEGO igraonice – roboti (za djecu i sve koji vole legiće; održavaju Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika; trajanje radionice: 60 minuta) – nedjelja 19.11.2023 u 09:30 i u 11:00

• Radionice „Mali inženjeri“ (za učenike od 3. razreda osnovne škole i starije; održavaju Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika i Informatički klub Futura; trajanje radionice: 90 minuta) – nedjelja 19.11.2023 u 16:00 i u 18:00

• Radionice KUBO robotika (programiranje bez ekrana) (za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole; održavaju Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika i Informatički klub Futura; trajanje radionice: 90 minuta) – nedjelja 19.11.2023 u 16:00 i u 18:00