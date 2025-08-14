Close Menu

Prijavio boravište u Omišu kako bi nezakonito primao putne troškove

Protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 37-godišnjak, s namjerom pribavljanja imovinske korisiti, od 19. srpnja 2024. godine do 19. svibnja 2025. godine, prijavio boravište na adresi u Omišu iako tu nikad nije namjeravao stanovati.

Navedeno je 37-godišnjak napravio kako bi doveo u zabludu tvrtku gdje je zaposlen i ishodovao naknadu za putni trošak, a ovakvim postupanjem je na prijevaran način pribavio 1.574,27 eura.

Protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

