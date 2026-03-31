Prihodi od stranih turista u 2025. godini 15 milijardi i 298 milijuna eura

Prema podacima Hrvatske narodne banke (HNB) u 2025. godini, prihodi stranih turista iznosili su 15 milijardi i 298 milijuna eura što predstavlja rast od 2 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, odnosno prihodovano je 292,5 milijuna eura više.

U četvrtom tromjesečju 2025. godine prihodi stranih turista iznosili su 1 milijardu i 886 milijuna eura što predstavlja povećanje od 3,8 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, odnosno prihodovano je 69,5 milijuna eura više.

„Zadovoljni smo ostvarenim rezultatima u 2025. godini. Uz rekordne turističke dolaske i noćenja, ostvareni su i rekordni prihodi, što jasno potvrđuje da hrvatski turizam nastavlja rasti, ali sada na promišljen, strateški i dugoročno održiv način. Pozitivni trendovi nastavljeni su i u 2026. godini. Ipak, u okolnostima obilježenima globalnim izazovima i neizvjesnostima, nezahvalno je iznositi precizne prognoze o daljnjem tijeku turističke godine. Realno je očekivati kako će se ove godine, više nego ranije, odluke o putovanjima donositi u posljednjem trenutku, jer će velika većina gostiju odlučivati unutar tjedan, dva uoči putovanja, što dodatno naglašava važnost naše konkurentnosti na međunarodnom tržištu. Zato je ključno zadržati visoku razinu odgovornosti u oblikovanju turističke ponude i cjenovne politike, jer će upravo ti elementi biti presudni za očuvanje stabilnosti i nastavak pozitivnih trendova u hrvatskom turizmu.“, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.