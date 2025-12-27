Priča lovaca koji su pronašli nestalog dječaka: "Tresao sam se kad sam ga pronašao. Dali smo mu čokoladu!"

Šest sati trajala je potraga za 11-godišnjim dječakom Markom Majićem, koji je u petak u popodnevnim satima odlutao i nestao u Baranji na području općine Draž. Pronašli su ga u večernjim satima, živog i neozlijeđenog, a u akciji traganja, koju je koordinirala policija, sudjelovali su HGSS, vatrogasci, lovačka društva te građani.

“Tresao sam se, nisam mogao vjerovati da sam ja taj koji ga je pronašao”, opisao je za 24sata lovac Alen Tubić trenutak kada su pronašli dječaka.

U samo nekoliko minuta od trenutka kada je policiji u 16:47 sati prijavljen nestanak 11-godišnjaka, pokrenuta je velika potraga. Vijest se munjevito proširila selom, zatim cijelom Baranjom, a potom i ostatkom Hrvatske.

Oko 200 ljudi tragalo za dječakom

Ljudi su stalno pristizali, a ubrzo su formirane grupe od 10 do 15 osoba koje su sustavno pretraživale šumu, livade, putove, rubne dijelove sela i teško prohodna područja. Prema procjenama mještana, u jednom je trenutku u potrazi sudjelovalo i oko 200 ljudi.

Lovac Alen Tubić pronašao je dječaka nekih 500 metara od mjesta nestanka, u granju.

“Zvao sam ga imenom i on se javio: ‘Ovdje sam’. Bio sam u šoku, nisam mogao vjerovati. Pitao sam još jednom: ‘Jesi tu?’ On je rekao da jest i tada sam uletio u to granje. Dečka smo izvukli van. Govorio sam mu da se ne boji, rekao sam mu da je hrabar i da nema potrebe za plakanjem. Adrenalin me udario, kasnije sam se tresao, ali baš mi je drago”, ispričao je Tubić za 24sata.

Izvukli ga iz granja i dali mu čokoladu

Tubić je bio u društvu Nenada Periškića, koji detaljno opisuje trenutke kada su začuli dječakov glas. Napominje kako su dijelom šume u kojemu su pronašli Marka već prolazili.

“Tamo smo već jednom prošli, vikali smo, i odjednom on viče: ‘Tu sam’. Prijatelj i ja smo se pogledali. Bio je u visokom, gustom raslinju. Kolega i ja smo došli do njega, pitali smo ga je li dobro. Nije bio uplakan, samo promrzao”, prepričao je Periškić.

Dječak se nasmijao kada su ga izvukli iz granja i dali mu čokoladu. “Izveli smo ga do puta i viknuli: ‘Tu je!’ Onda su došli svi. Dali su mu dodatnu jaknu i odvezli ga roditeljima. Bilo je puno bunara, svašta nam je prolazilo kroz glavu. Sad smo sretni”, rekao je Periškić.

Zahvala majke

Oko 21 sat, točnije u 21.15, stigla je i službena potvrda policije koja je prekinula sate napetosti. Dječakova majka je kasnije na društvenim mrežama opisala što se dogodilo.

“Uplašio se psa, odlutao u šumu i zaspao. Kad se probudio i shvatio da ga tražimo, odmah se javio”, rekla je majka. Posebno je zahvalila svima koji su sudjelovali.

“Saznajem da je vojska angažirana, baranjske općine. Plačem i još jednom zahvaljujemo iz dubine srca svima. Svi na terenu bili su izvrsno organizirani. Nikada nećemo zaboraviti ovu podršku. Hvala vam što ste pokazali koliko zajedništvo znači”, poručila je u emotivnoj objavi.