Prevrnuo se na krov s 2,70 promila, evo koja mu je predložena kazna

U Pustodolu Orehovičkom u subotu navečer dogodila se prometna nesreća koju je skrivio 39-godišnji vozač s čak 2,70 promila alkohola u krvi. Muškarac je sletio s ceste i prevrnuo se na krov, a srećom je zadobio samo lakše ozljede, objavila je krapinsko-zagorska policija.

Nesreća se dogodila jučer, 22. studenoga, oko 23:20 sati. Vozač je upravljao osobnim automobilom iz smjera Orehovice prema Brestovcu Orehovičkom, no brzinu nije prilagodio uvjetima na cesti. U preglednom zavoju na blagoj nizbrdici izgubio je kontrolu nad vozilom, desnim kotačima prešao van ruba kolnika te udario u rubni kamen i stupić. Automobil se nastavio nekontrolirano kretati, udario u dvorišnu ogradu i na kraju se prevrnuo na krov, piše Index.

Visoka kazna i tri mjeseca bez vozačke

Pozvana je policija koja je alkotestiranjem vozaču utvrdila koncentraciju alkohola od 2,70 promila. Vozilom Hitne medicinske pomoći 39-godišnjak je prevezen u Opću bolnicu Zabok, gdje su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede te je nakon obrade otpušten kući. Vozaču je privremeno oduzeta vozačka dozvola, a zbog niza prekršaja protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog. Predložena je novčana kazna od 1710 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima “B“ kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Policija je i ovom prilikom uputila apel svim vozačima da nakon konzumacije alkoholnih pića ne upravljaju vozilima jer na taj način ne ugrožavaju samo svoj život, već i živote svih ostalih sudionika u prometu.