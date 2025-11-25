Previše ste posolili jelo? Bez panike, postoje jednostavna rješenja

Dogodi se i najboljima - taman kad ste pomislili da je jelo gotovo, shvatite da ste pretjerali sa solju. No, bez panike! Cijeli obrok ne mora završiti u smeću. Čak se i profesionalnim kuharima ponekad dogodi ovaj trenutak očaja, no oni znaju kako riješiti problem. Tri stručnjaka otkrila su svoje tajne za spašavanje preslanog jela, prenosi Index.

Četiri načina za spas preslanog jela

Ako pripremate juhu ili umak, najjednostavnije rješenje je razrjeđivanje. Conor Seargant, bivši glavni kuhar, predlaže dodavanje više tekućine poput vode, temeljca ili mlijeka kako bi se smanjila koncentracija soli. Isti kuhar preporučuje i dodavanje nečeg škrobnog.

Neutralne namirnice poput krumpira, tjestenine ili riže upit će dio slane tekućine i tako preraspodijeliti sol, a jelo će zbog toga imati blaži okus. Ako u juhu dodate krumpir, možete ga kasnije izblendati kako biste dobili na gustoći i kremoznosti.

Kuhar Mark Huxsoll za preslane umake koristi masnoću. Sastojci poput maslaca, vrhnja ili maslinovog ulja oblažu jezik i tako ublažavaju osjećaj slanoće, a kuhar Lawman Johnson poseže za kiselinom kada presoli jelo. Kiselina ne uklanja sol, ali njezine svježe note skreću pažnju s intenzivne slanoće. Sastojci poput limunovog soka ili octa stvaraju uravnoteženiji i zaokruženiji okus.

Kako soliti poput profesionalca?

Ovi savjeti pomoći će vam da izbjegnete istu grešku u budućnosti, a kako biste solili poput profesionalca, važno je začinjavati hranu tijekom kuhanja kako bi se razvili okusi, ali uvijek možete dodati još soli pri samom kraju.

Držite žličicu pokraj štednjaka i redovito kušajte jelo. Ponekad je lako zaboraviti jeste li već dodali sol, posebno kod pripreme složenijih jela poput domaćih juha. Stalnim provjeravanjem okusa na vrijeme ćete primijetiti treba li jelu još začina ili je savršeno.