Prevarena pri online kupnji: 30-godišnjakinji s računa skinuto gotovo 140 eura

Dana 21. kolovoza Policijska postaja Vodice zaprimila je kaznenu prijavu od 30-godišnjakinje za kazneno djelo računalne prijevare.

Naime, oštećena je dana 22. srpnja preko internetskog oglasnika kupila kozmetičku kutijicu na način da je prilikom kupnje otvorila poveznicu i upisala podatke bankovne kartice. Kada je oštećena upisala te podatke i izvršila autorizaciju transakcije nedugo potom je primijetila da joj je s računa u dva navrata „skinuto“ ukupno 138,98 eura.

Protiv nepoznatog počinitelja će biti podnesena kaznena prijava općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju otkrivanja počinitelja.

Preporuka građanima:

budite oprezni prilikom kupovine i prodaje putem raznih internetskih oglasa

vodite računa o zaštiti svojih osobnih podataka, osobito onih koji su inače nedostupni drugim osobama, a mogu poslužiti za sklapanje bilo kakvih ugovornih odnosa ili podizanje novca s računa

posebnu pažnju obratite na davanje ili ostavljanje osobnih dokumenata ili njihovih preslika bez nadzora na mjestima koja omogućuju pristup drugim osobama i njihovu neovlaštenu uporabu

ne pristajte na bilo kakve nerealne prijedloge drugih osoba.

Posjetite stranice Web heroj - Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba i saznaj kako i na koji način se zaštititi.

Također, CARNET-ov Nacionalni CERT u rad je pustio novi servis CERT iffy koji korisnicima, prije ili prilikom online kupovine, omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba. Korištenje servisa je jednostavno, a sve što korisnici trebaju napraviti kako bi provjerili internetsku trgovinu je da na stranici https://iffy.cert.hr upišu ili zalijepe URL adresu trgovine koju žele provjeriti te pritisnuti gumb za provjeru.