Prevara na dalmatinskom otoku: Dao 75.000€ predujma da mu izgrade kuću. Nikad nisu ni počeli

Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije proveli su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom kojeg se sumnjiči za prijevaru u gospodarskom poslovanju.

- Sumnjiči ga se da je kao odgovorna osoba trgovačkog društva sa sjedištem na zadarskom području, tijekom studenog 2022. godine sklopio ugovor o izgradnji stambenog objekta na Dugom otoku, s rokom izgradnje do lipnja 2023. godine te je na ime ugovorene izgradnje u više navrata od naručitelja primio novčane predujme. Dogovorene radove nije započeo niti je vratio uplaćeni predujam već je u cilju stjecanja protupravne imovinske održavao u zabludi oštećenog 74-godišnjaka od kojegje na ime izgradnje primio iznos od 75 tisuća eura, navode iz PU zadarske.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 47-godišnjaka se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava.