Prestižni Hrvat nakon dvije godine vraća se u Real Madrid

Doktor Niko Mihić nakon nešto više od dvije godine vraća se na Santiago Bernabeu, izvijestio je španjolski medij COPE, a potvrdila Marca. Prestižni hrvatski liječnik, koji je preko 20 godina bio osobni liječnik predsjednika Real Madrida Florentina Pereza, bit će glavni medicinski nadzornik medicinskog klupskog resora, pišu Sportske novosti.

Mihić je upravljao medicinskim službama Reala u razdoblju od 2017. do 2023. godine, njegov odlazak izazvao je priličnu pažnju u Španjolskoj, jer Marca je pisala da mu je otkaz uručen zbog pogrešnih dijagnoza u slučaju dvojice veznjaka, Judea Bellinghama i Arde Gülera.

"Niti jedan tretman nije se pokazao uspješnim", pisao je, pak, drugi portal Relevo, da bi Mihić četiri mjeseca nakon odlaska prekinuo šutnju i rasvijetlio situaciju.

- Sedam godina živio sam i radio kao da sam 25-godišnji nogometaš, a ne 40 godina stariji doktor. Posao me motivira, ali u Realu je ipak došlo do zamora jer ritam je nevjerojatno naporan. Güler? U dobrom smo odnosu, volim ga i stalno smo u kontaktu. Moj odlazak nema nikakve veze s tim, mediji su to pogrešno protumačili i povezali - poručio je.

Čini se da je Mihić ipak povratio energiju, a u Realu ga svakako čeka puno posla. Nanovo je angažiran u vidu kontinuiranih napora kluba da poboljša sve aspekte skrbi za nogometaše. Real ove sezone ima izraženih problema s ozljedama, a i prošle je dobar dio prvotimaca morao pauzirati, pritom je u više slučajeva (Courtois, Eder Militao...) razlog bila ozljeda ligamenata koljena, jedna od najtežih u nogometu.

Izvan pogona trenutno su Eder Militao i Trent Alexander-Arnold zbog ozljede mišića, Kylian Mbappé zbog problema s koljenom te Dean Huijsen zbog fizičke preopterećenosti. Mihić, dakle, kreće u akciju čim pređe prag Bernabeua.

"Povratkom Mihića, koji je i tijekom boravka izvan Bernabeua ostao savjetnik te liječničku ulogu kombinirao s raznim aktivnostima u privatnoj i akademskoj sferi, klub je postavio cilj poboljšanja zdravstvenih uvjeta u svrhu najboljih mogućih rezultata", zaključuje Marca.