Presjednika Hajduka u Slovačkoj zamijenili sa Slavenom Bilićem

Delegacija Hajduka predvođena predsjednikom Uprave Ivanom Bilićem posjetila je Tehelné pole, nacionalni stadion ŠK Slovan Bratislave i nogometne reprezentacije Slovačke, stoji u objavi splitskog kluba. "Htio bih zahvaliti našim domaćinima na gostoprimstvu. Glavni razlog zbog kojeg smo posjetili ovaj stadion je poznanstvo našeg tehničkog direktora akademije Jirija Pliseka i ljudi iz ŠK Slovan Bratislava. Ovo je jedan primjer pravog modernog nogometnog stadiona.

Tijekom obilaska i boravka za vrijeme utakmice smo se uvjerili u njegovu funkcionalnost, ali nismo zainteresirani niti imamo namjeru otkupiti projekt ovog stadiona, već nastavljamo s analizama i pronalaskom najboljeg rješenja za klub", rekao je predsjednik Uprave Ivan Bilić.

Domaćini su prezentirali proces izgradnje novog modernog nogometnog stadiona te prateće infrastrukture, a ovaj posjet je samo jedan dio aktivnosti vezanih uz realizaciju moderne sportske infrastrukture, zaključuje se u objavi Hajduka.

Predsjednik Bilić potvrdio je za slovački portal Šport24.sk da Hajduk traži inspiraciju za potencijalni novi dom. "Ovo je prvi stadion koji službeno posjećujemo, tražimo projekt koji bi mogao biti sličan i koristan za Split. Grad trenutno razmatra izgradnju novog stadiona, a jedna od lokacija je vrlo mala. Zato je ovaj projekt idealan za nas", izjavio je Bilić, prenosi Index.

Ipak, najviše pažnje privukla je pogreška slovačkih kolega. U izvještaju o posjetu, tamošnji su mediji objavili kako je u Bratislavu stigao Slaven Bilić, predstavivši ga kao Hajdukovog predsjednika. Gaf je brzo postao hit na društvenim mrežama, dodavši neočekivanu dozu humora ozbiljnom poslovnom putu splitske delegacije.