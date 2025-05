PREPUN ZVONČAC Publika jedva dočekala otvorenje Split Park Festivala

Na prepunom Zvončacu otvoren je Split Park Festival koji se održava do 12. lipnja, glazbeni program koji je Zvončac pretvorio u najatraktivnije festivalsko okupljalište pod otvorenim nebom. Uz pogled na more, koktele i večernju svježinu, festival i ove godine donosi spoj opuštene atmosfere, vrhunske glazbe i urbanog ljeta. Program festivala održava se od 30. svibnja do 12. srpnja, i to isključivo četvrtkom, petkom i subotom, čime se nastavlja tradicija vikend-ritma uz poštivanje mira ostatka tjedna.

Na tematskoj večeri pod nazivom Take the trash out DJ je razgalio publiku koja je jedva dočekala početak ljetnih manifestacija po vedrim splitskim nebom.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nizali su se hitovi 90-ih: Senna M, Alka Vujica, Vanna, Colonia i slična glazbena imena našla su se na repertoaru.

Split Park Festival posljednjih je godina postao važan dio identiteta splitskog ljeta – mjesto gdje se domaći i turisti okupljaju u zelenilu Zvončaca, uživaju u koncertima i stvaraju uspomene. Ove godine, s bogatim glazbenim programom, scenografijom i ležernim ambijentom, festival ponovno potvrđuje svoju poziciju među najljepšim ljetnim događanjima na obali.

Na otvaranju je bio i svima poznati Gospodin Savršeni, Šime Elez.