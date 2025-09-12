Prepoznajete li svjetsku zvijezdu na slici s Kliške tvrđave?

Prije mjesec dana producenti glazbenog spota svjetske zvijezde Eda Sheerana obratili su se čelnicima Klisa s idejom da dio novog videa snime upravo na tamošnjoj povijesnoj tvrđavi. Na svom profilu vijest je danas podijelio načelnik općine Jakov Vetma, naglasivši kako su bez oklijevanja pružili podršku projektu, svjesni koliko takva suradnja znači za promociju destinacije.

Spot za pjesmu Camera danas je i službeno objavljen, a u njemu se mogu vidjeti prepoznatljivi kadrovi Dalmacije i same kliške tvrđave. Posebnu zanimljivost čini činjenica da je cijeli video sniman iPhoneom tijekom boravka produkcijske ekipe u Hrvatskoj, čime se dodatno naglašava spontanost i suvremeni pristup snimanju.

Vetma je gledatelje pozvao da uživaju u kadrovima koji, uz Sheeranovu glazbu, na poseban način promoviraju prirodne ljepote i kulturnu baštinu Dalmacije.