Prepoznajete li ovog čovjeka? Traži ga splitska policija

Policija je objavila fotografiju muškarca za kojeg postoji sumnja da raspolaže saznanjima važnima za rasvjetljavanje kaznenog djela

Policija je objavila fotografiju muškarca za kojeg postoji sumnja da raspolaže saznanjima važnima za rasvjetljavanje kaznenog djela teške krađe počinjene 3. veljače 2025. na području Splita.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske pozivaju građane da, ukoliko prepoznaju osobu ili imaju bilo kakve informacije o njoj, kontaktiraju policiju na broj 192. Podaci se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: splitsko-dalmatinska@policija.hr.

Policija zahvaljuje građanima na suradnji te naglašava kako je svaki trag ili informacija važan za daljnje kriminalističko istraživanje.

