Prepoznajete li nogometaša sa slike? Proslavio je 38. rođendan

Hrvatski nogometaš Ivan Rakitić proslavio je 38. rođendan, a tim se povodom oglasio na društvenim mrežama i zahvalio svima koji su mu uputili čestitke.

Rakitić je na svom Facebook profilu poručio kako je zahvalan na brojnim porukama podrške i pažnje koje je dobio tijekom dana.

“Hvala svima na lijepim porukama i čestitkama za moj 38. rođendan. Zahvalan sam na ljubavi i podršci koju svakodnevno osjećam. Posebno hvala svima koji su ovaj dan učinili nezaboravnim”, napisao je Rakitić.

Brojni navijači, prijatelji i bivši suigrači u komentarima su mu uputili rođendanske želje, a objava je u kratkom vremenu prikupila velik broj reakcija.