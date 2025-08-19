Prepoznajete li čovjeka s ove fotografije?

U nedjelju, 10.kolovoza 2025. godine, u vremenu od 01,25 do 01,30 sati počinjeno je kazneno djelo „Oštećenje i nedozvoljeni izvoz kulturnog dobra“ kada je oštećena Mala Onofrijeva fontana u Dubrovniku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na fotografiji je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu.

Radi se o muškarcu tamnije puti, prosječne građe, visine od oko 180-185 cm, crne kose, crne brade, a tada je bio odjeven u svijetlu košulju dugih rukava, kratke tamne hlače i bijele tenisice.

Molimo građane da, ukoliko imaju saznanja o identitetu osobe sa snimke, o tome, s punim povjerenjem, obavijeste Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku, odnosno najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju, osobno ili pozivom na dežurni telefon 192, odnosno na e-mail dubrovacko-neretvanska@policija.hr.