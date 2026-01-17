PREOKRET? Povukao neočekivani potez: Transfer mladog stopera zapinje u zadnji čas

Transfer u kojem bi Branimir Mlačić (18) trebao postati Interov igrač opisivao se kao gotova stvar, no došlo je do nekih promjena i sada je posao upitan. Javlja to Fabrizio Romano, talijanski novinar i najveći stručnjak za transfere nogometaša, čije objave na X-u prati 26.7 milijuna ljudi.

Talentirani stoper Hajduka potpisao je ugovor s agencijom Lian Sport Group, koja vodi brigu o razvoju karijere brojnih igrača među kojima su Miloš Kerkez, Federico Chiesa, Josip Šutalo i Andre Onana, a odnedavno i o trojici igrača Hajduka. Od ljeta do danas toj su agenciji pristupili Ante Rebić, Adrion Pajaziti i sada Mlačić.

Čeka se njegov pristanak na uvjete

Ono što ističe Romano jest da agencija počinje voditi brigu o Mlačiću odmah i da je on bio korak od Intera. Ranije se pisalo da su se klubovi dogovorili da će Mlačić potpisati za milanskog velikana, a zatim ostatak sezone provesti u Hajduku kao Interov igrač na posudbi. Sve što se čekalo bio je njegov pristanak na uvjete, piše Index.

Romano navodi da Mlačić još uvijek nije pristao, ali i da Inter inzistira da to učini što je prije moguće. U protivnom će posao propasti.

Garcia: Klub je naredio da ne igra

Podsjetimo, Mlačić nije nastupio u drugoj pripremnoj utakmici na Poljudu, u kojoj je Hajduk pobijedio Posušje 4:0. Trener splitske momčadi Gonzalo Garcia nakon tog dvoboja je na upit zašto Mlačić nije nastupio rekao da je "klub naredio da ne igra".

"U pregovorima je s drugim klubovima, što je lijepo i novo za klub jer pokazuje da ovdje ima mladog talenta i koliko brzo napreduje. Predivno je to vidjeti. Ali kao trener želio sam da danas igra jer mu trebaju minute. Igrat će u subotu sigurno. Trebaju nam njegove minute jer uskoro počinje liga, a dosad je odigrao samo 45 minuta", dodao je Garcia.