Preminuo 'zlikovac' iz Supermena

Britanski glumac Terence Stamp, poznat po ulozi glavnog negativca Generala Zoda u filmovima "Superman" i "Superman II", preminuo je danas u 88. godini, prenosi Showbuzz.

Glumio je u mnogim filmovima, od "Theorem" 1968. godine i "A Season in Hell" 1971., do "The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert" 1994., gdje je glumio transrodnu ženu.

"Ostavlja iza sebe izvanredno filmsko i književno djelo koje će i dalje inspirirati ljude. Molimo za privatnost u ovom tužnom trenutku'', objavila je njegova obitelj.

Terence Henry Stamp rođen je 22. srpnja 1938. godine u Stepneyju, istočnom Londonu. Potjecao je iz skromne radničke obitelji – otac mu je bio vojnik i tvornički radnik, dok je majka bila domaćica. Djetinjstvo mu je obilježilo siromaštvo, ali i velika znatiželja prema umjetnosti i kazalištu. Nakon školovanja upisao je Webber Douglas Academy of Dramatic Art u Londonu, gdje je započeo svoje ozbiljno glumačko usavršavanje.