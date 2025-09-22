Preminuo poznati splitski dominikanac. Kao svećenik je bio proganjan u prošlom komunističkom režimu

Kako javlja splitska Župa Gospe od Ružarija iz Splita, preminuo je fr. Luka Prcela OP.

"Obavještavamo vas da je dana 22. rujna 2025. godine u 85. godini života i 64. godini redovništva i 59. godina svećeništva blago u Gospodinu preminuo preminuo fr. Luka Prcela OP, član Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene djevice Marije", javili su. Sprovodni obredi bit će na splitskom groblju Lovrinac u petak 26. rujna 2025. u 12.30 sati, dok će se sveta misa zadušnica slaviti u Crkvi sv. Katarine Aleksandrijske (sv. Dominika), u Hrvojeva 2, Split, i to neposredno nakon sprovoda.

Otac Luka Prcela rođen je 14. listopada 1941. godine u Košutama kod Trilja, u velikoj obitelji u kojoj je je bilo sedmero braće i sestara. Kao svećenik Luka Prcela je bio proganjan u prošlom komunističkom režimu - u zatvoru je bio od 1983. do 1986. godine, najprije na Katalinića brigu u Splitu, pa potom u Makarskoj, te na kraju u zatvoru u Požegi.