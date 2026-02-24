Preminuo poznati glumac. Film koji ga je proslavio sigurno ste gledali

Američki glumac Robert Carradine, najpoznatiji po ulozi Lewisa Skolnicka u kultnoj komediji "Osveta šmokljana" te kao brižni otac Sam McGuire u popularnoj Disneyevoj seriji "Lizzie McGuire", preminuo je u 72. godini. Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest u ponedjeljak. Glumac se godinama borio s bipolarnim poremećajem, piše 24 sata.

U dirljivom priopćenju objavljenom za medije, obitelj Carradine izrazila je duboku tugu zbog gubitka voljenog oca, djeda, ujaka i brata, nadajući se da će njegova priča pomoći u smanjenju stigme koja prati mentalne bolesti.

- U svijetu koji se ponekad čini tako mračnim, Bobby je uvijek bio svjetionik svima oko sebe. Shrvani smo gubitkom ove predivne duše i želimo odati priznanje Bobbyjevoj hrabroj, gotovo dvadesetogodišnjoj borbi s bipolarnim poremećajem. Nadamo se da njegov put može rasvijetliti i potaknuti rješavanje stigme koja se veže uz mentalne bolesti - stoji u izjavi obitelji.

Njegov stariji brat, također poznati glumac Keith Carradine, u razgovoru za Deadline istaknuo je kako obitelj želi da se o Robertovoj bolesti otvoreno govori.

​- Želimo da ljudi znaju, i u tome nema srama. To je bolest koja ga je nadjačala, a ja ga želim slaviti zbog njegove borbe s njom i slaviti njegovu predivnu dušu. Bio je duboko nadaren i nedostajat će nam svakog dana - rekao je Keith, dodavši:

​- Utjehu ćemo pronaći u sjećanju na to koliko je bio smiješan, mudar te potpuno prihvaćajući i tolerantan. To je bio moj mlađi brat.

Robert Carradine rođen je 24. ožujka 1954. godine u Hollywoodu, kao izdanak jedne od najpoznatijih glumačkih dinastija. Njegov otac bio je legendarni John Carradine, a glumačkim putem krenula su i njegova braća Keith i Christopher te polubraća David i Bruce. Iako je odrastao u sjeni slavnog oca i starije braće, Robert je izgradio vlastitu, prepoznatljivu karijeru.

Prvu ulogu ostvario je 1972. godine u vesternu "The Cowboys", gdje je glumio uz Johna Waynea. Ubrzo je uslijedila i manja uloga u filmu "Opake ulice" (1973.) Martina Scorsesea, u kojem je simbolično upucao lik kojeg je tumačio njegov brat David. Zapažen nastup imao je i u Oscarom nagrađenoj ratnoj drami "Povratak ratnika" (1978.). Zajedno s braćom Davidom i Keithom glumio je u vesternu "Jahači na duge staze" (1980.), gdje su tri brata Carradine tumačila zloglasnu braću Younger.

Ulogu karijere, koja ga je pretvorila u ikonu pop kulture, odigrao je 1984. u komediji "Osveta šmokljana". Njegov lik Lewisa Skolnicka, vođe simpatičnih autsajdera, osvojio je srca publike diljem svijeta. Carradine se toliko posvetio ulozi da je proveo vrijeme na Sveučilištu u Arizoni, gdje se film snimao, pretvarajući se da je pravi student kako bi se uvjerio da ga nijedno bratstvo neće primiti. Uspjeh filma donio je još tri nastavka.

Novoj generaciji gledatelja predstavio se početkom 2000-ih kao Sam McGuire, otac Hilary Duff u seriji "Lizzie McGuire", pojavivši se u svih 65 epizoda i istoimenom filmu.

Iza sebe je ostavio troje djece, uključujući i uspješnu glumicu Ever Carradine.