Preminuo poznati američki glumac Ron Cephas Jones

Preminuo je Emmyjem nagrađivani glumac Ron Cephas Jones, najpoznatiji po ulozi Williama Hilla u seriji This Is Us. Imao je 66 godina.

Predstavnik glumca potvrdio je njegovu smrt za PEOPLE u subotu: "Voljeni i nagrađivani glumac Ron Cephas Jones preminuo je u dobi od 66 godina zbog kronične bolesti pluća."

“Tijekom njegove karijere, njegovu toplinu, ljepotu, velikodušnost, dobrotu i srce osjetio je svatko tko je imao sreću poznavati ga”, nastavlja se u izjavi.

"Njegova ljubav prema pozornici bila je prisutna tijekom cijele njegove karijere, uključujući njegovu nedavnu nominaciju za Tonyja i osvojenu nagradu Drama Desk za ulogu u predstavi Clyde's na Broadwayu."

Priopćenje zaključuje: “Ronova unutarnja ljepota i duša bili su očiti ogromnoj publici iz njegove višestruko nagrađivane Emmy nastupe na Ovo smo mi. Iza njega je ostala kći Jasmine Cephas Jones."

Jones je bio najpoznatiji po svojoj ulozi u seriji This Is Us kao William Hill, biološki otac Randalla Pearsona (Sterling K. Brown), za koju je osvojio Emmyja 2018. i 2020. godine. Iste godine njegova kći Jasmine osvojila je svog prvog Emmyja, čime su postali prvi par oca i kćeri koji su tu nagradu osvojili u istoj godini.

Glumac je 2021. godine otkrio New York Timesu da se privatno bori s kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću i da su mu 2020. godine presađena oba plućna krila u medicinskom centru Ronald Reagan UCLA, gdje je bio pacijent gotovo dva mjeseca.

Oproštaji kolega

Glumica Mandy Moore oprostila se od glumca na Instagramu: "Upoznavanje Rona i rad s njim na divljoj vožnji This Is Us bio je najveći dar. On je bio čista magija kao čovjek i kao umjetnik... Zauvijek ću čuvati sve te trenutke."

Glumac Sterling K. Brown napisao je: "Život je danas oponašao umjetnost, a među nama više nije jedan od najdivnijih ljudi koje je svijet ikada vidio. Ron Cephas Jones je preminuo, a svijet je malo manje svijetao. Brate, voljen si. I nedostajat ćeš. Nasmijavaj ih u sljedećoj fazi postojanja i vidimo se kad stignem."

