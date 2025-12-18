Preminuo otac Marija Pašalića

Tužne vijesti stižu iz Italije. Atalanta je putem svojih službenih profila potvrdila da je preminuo Ivan Pašalić, otac nogometaša Marija Pašalića.

U objavi kluba navodi se kako su uz Marija Pašalića u ovom trenutku duboke boli obitelj Percassi, obitelj Pagliuca, klupsko vodstvo, trener Raffaele Palladino i njegov stožer, suigrači te svi zaposlenici i suradnici Atalante BC.

Iz Atalante su poručili da Mariju izražavaju najdublju blizinu i najtopliju naklonost te uputili sućut obitelji Pašalić, kao i svoj rodbini i prijateljima.