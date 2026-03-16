Preminuo Matt Clark, legendarni glumac iz "Back to the Future III": Obitelj otkrila da je umro nakon komplikacija poslije operacije leđa

Karijera američkog karakternog glumca trajala je desetljećima, a publika ga pamti po vesternima i ulogama u popularnim televizijskim serijama.

Prema informacijama koje je njegova obitelj podijelila s američkim medijima, Clark je preminuo u nedjelju ujutro u svom domu u Austinu u saveznoj državi Texas, od komplikacija nakon operacije leđa.

Publika ga pamti iz "Back to the Future III"

Clark je široj publici vjerojatno najpoznatiji po ulozi barmena u filmu Back to the Future Part III, trećem nastavku kultne trilogije iz serijala Povratak u budućnost. Tijekom desetljeća pojavljivao se u brojnim filmovima i serijama te radio s nekim od najvećih holivudskih imena.

Posebno je bio prepoznat u vesternima, gdje je dijelio ekran s legendama poput Clint Eastwood i John Wayne.

U njegovoj filmografiji nalazi se i kultni SF film The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension iz 1984. godine, koji je tijekom vremena stekao status kultnog klasika.

Dugogodišnja televizijska karijera

Clark je imao i bogatu televizijsku karijeru. Pojavljivao se u popularnom sitcomu Grace Under Fire, ali i u nekim od najpoznatijih američkih serija druge polovice 20. stoljeća, uključujući Bonanza, Kung Fu i Dynasty.

Njegova obitelj poručila je da je Clark bio "glumčev glumac", čovjek koji je duboko volio svoj posao, ali nije težio slavi ni zvjezdanom statusu. Istaknuli su da je bio impresioniran ljudima koji vole svoj posao i svoje obitelji, a za vlastitu karijeru govorio je da se osjeća sretnim.

"Umro je onako kako je i živio – pod svojim uvjetima", poručili su članovi obitelji.