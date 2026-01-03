Preminuo legendarni nogometni trener, odveo je reprezentaciju do povijesnog četvrtog mjesta na Svjetskom prvenstvu

U 80. godini života preminuo je Dimitar Penev, legendarni nogometaš i trener koji je kao izbornik bugarske reprezentacije ispisao najsjajnije stranice nacionalne sportske povijesti, odvevši Bugarsku do povijesnog četvrtog mjesta na Svjetskom prvenstvu 1994. godine.

Tužnu vijest u subotu je potvrdio Bugarski nogometni savez. Prema pisanju bugarskih medija, Penev je preminuo nakon duge i teške bolesti. Njegov odlazak snažno je odjeknuo diljem zemlje, jer je riječ o jednoj od najvažnijih figura bugarskog sporta, čovjeku čije se ime veže uz najveće uspjehe reprezentativnog nogometa. Penev je za svoj rad i doprinos bio i službeno proglašen najboljim bugarskim trenerom 20. stoljeća.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima legendarni nastup Bugarske na Svjetsko prvenstvo 1994. u Sjedinjenim Američkim Državama. Pod Penevljevim vodstvom, reprezentacija predvođena Hristo Stoičkov, Emil Kostadinov i njegovim nećakom Ljuboslav Penev ostvarila je nezaboravan pohod i stigla do polufinala, pritom izbacivši nogometne velesile poput Argentine i tadašnjeg svjetskog prvaka Njemačke.

Bugarska je zaustavljena u polufinalu porazom 2:1 od Italije, dok je u susretu za treće mjesto slavila Švedska. Unatoč tome, četvrto mjesto ostalo je do danas najveći uspjeh u povijesti bugarskog nogometa i trajni simbol ere Dimitra Peneva, čovjeka koji je jednu reprezentaciju pretvorio u svjetsku senzaciju.