Preminuo Josip – Petar Lazarušić, čuvar i zaljubljenik poljičke baštine

S tugom je objavljeno da je preminuo Josip – Petar Lazarušić, čovjek koji je svojim radom i ljubavlju prema Poljicima ostavio dubok trag među svima koji cijene i čuvaju poljičku baštinu.

„Tužnim srcem javljam da nas je napustija naš prijatelj i zaljubljenik poljičke baštine gospodin Josip – Petar Lazarušić. Posljednji ispraćaj obavit će se sutra, u petak 7. studenoga 2025. u 14:30 sati na mjesnom groblju UBDM Srijane – Dolac Gornji. Počivao u miru Božjem“, stoji u objavi na stranici Poljička republika.

Njegovi prijatelji, poznanici i svi koji su s njim dijelili ljubav prema Poljicima oprostit će se od Josipa – Petra uz zahvalnost za sve što je učinio u očuvanju identiteta i duha Poljica.