Preminuo još jedan zlatni rogotinski lađar

Danas je u splitskoj bolnici nakon borbe s teškom bolešću, jedan dan prije 54. rođendana, preminuo Antiša Šunjić, član trofejne generacije lađara Rogotina.

No, osim što je uspješno kormilario pobjedničkom rogotinskom lađom, Antiša je bio hrvatski branitelj i veliki lokalpatriot koji je sudjelovao u brojnim aktivnostima u mjestu. Uz to, bio je vrstan ribolovac i veliki ljubitelj mora.

Rogotin je tako, u samo mjesec dana i iznenadne smrti Viktora Markote, ostao i bez drugog zlatnog kormilara, piše Rogotin Portal.