Preminuo jedan od najuspješnijih hrvatskih gimnastičkih trenera

Hrvatska i svjetska gimnastička obitelj izgubile su iznimnog trenera, sportaša, stručnjaka i – prije svega – čovjeka. U 52. godini napustio nas je Tigran Gorički, jedan od najuspješnijih hrvatskih gimnastičkih trenera i vizionara koji je neizbrisivo obilježio sport kojem je posvetio čitav svoj život, objavljeno je na stranici ZTD Hrvatski Sokol.

Pune 43 godine svog puta posvetio je gimnastici. Nakon vlastite sportske karijere tijekom koje je, kao član ZTD Hrvatski Sokol, bio hrvatski reprezentativac, nastavio je stvarati i oblikovati hrvatsku gimnastiku. Dugi niz godina djelovao je kao trener, zatim i kao predsjednik ZTD Hrvatski Sokol, a od 2017. godine svoje je znanje i energiju usmjerio u Gimnastički klub Trešnjevka, gdje je prvi u Hrvatskoj pokrenuo disciplinu TeamGym.

Bio je pet godina izbornik hrvatske seniorske reprezentacije te dva olimpijska ciklusa međunarodni FIG Brevet sudac. Njegov stručni rad najjasnije je vidljiv u povijesnim uspjesima koje je ostvario s Marijom Možnikom: svjetskoj bronci u Nanningu 2014., europskom zlatu 2015., europskom srebru 2012. u Montpellieru te mediteranskom srebru 2013. u Mersinu. Zajedno su ispisali povijest i elementom „Možnik“ na preči – elementom koji je svijet prvi put vidio 2007. godine.

Tigran Gorički bio je stručnjak koji je pomicao granice sporta. Njegov doprinos razvoju novog kvalifikacijskog sustava za Olimpijske igre, koji je FIG prihvatio uoči OI u Tokiju 2020., otvorio je vrata „malim“ gimnastičkim zemljama da sanjaju i ostvaruju svoje olimpijske snove. Upravo je takve snove živio i s Tinom Srbićem i Lucijanom Krceom i najviše se veselio njihovom srebru baš u tom Tokiju - na „Tigranovoj preči“, spravi koju je najviše volio.

Njegov izniman rad prepoznat je nizom velikih priznanja. Međunarodna gimnastička federacija (FIG) dodijelila mu je u svibnju 2024. godine počasnu diplomu za izniman doprinos svjetskoj gimnastici. U studenome 2023. godine primio je Godišnju državnu nagradu za sport „Franjo Bučar“, a 2024. i Priznanje Hrvatskog gimnastičkog saveza za vrhunske sportske uspjehe i dugogodišnji doprinos razvoju hrvatske gimnastike.

"Odlaskom Tigrana Goričkog izgubili smo učitelja, vizionara i čovjeka koji je vjerovao u ljude, talente i snove. Njegov trag, njegova djela i generacije sportaša koje je oblikovao, ostat će trajno svjetlo u hrvatskoj gimnastici.

Iskrena sućut obitelji Gorički, tvojoj Martini i dečkima koje si „zarazio“ svojom gimnastikom.

Počivao u miru.

Tvoj ZTD Hrvatski Sokol", stoji u objavi.