Preminuo jedan od najboljih hrvatskih liječnika

Poliklinika SInteza je priopćila da je preminuo liječnik Renato Janušiš koji je bio na glasu kao jedan od najboljih hrvatskih liječnika.

‘S neizmjernom tugom javljamo da nas je napustio naš dragi kolega, primarijus Renato Janušić, specijalist otorinolaringologije i kirurg glave i vrata.

Obitelji Janušić izražavamo najdublju i najiskreniju sućut, a ujedno i beskrajnu zahvalnost za sve što je primarijus tijekom godina učinio, nesebično posvećujući svoj rad i znanje liječenju štitnjača.

Zauvijek ćemo pamtiti njegov osmijeh, toplu riječ i znanje koje je nesebično prenosio na sve nas.

Njegov trag je neizbrisiv i ostat će zauvijek u našim srcima‘, napisali su u objavi na Facebooku iz poliklinike Sinteza.